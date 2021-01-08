إصابة ستة جنود فرنسيين في مالي بعد استهدافهم بسيارة انتحارية مفخخة

منذ 42 دقيقة
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*الصورة من الارشيف *

هبة بريس- وكالات

أعلنت قيادة القوات المسلحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة ستة جنود فرنسيين من قوة “بارخان” في مالي بعد استهدافهم بسيارة مفخخة انتحارية.

باريس ء سبوتنيك. وبحسب قناة “بي. اف. أم” نقلا عن وزارة الجيوش، أدى هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة إلى إصابة ستة جنود فرنسيين في منطقة “غورما” جنوب البلاد.

وبحسب المعلومات التي أوردتها القناة فإن حياة الجنود المصابين “ليست بخطر”.

وقام المهاجم بمهاجمة عدد من جنود قوة “بارخان” الفرنسية الذين كانوا يقومون بعملية مشتركة مع القوات المالية مما أجبر الجنود الفرنسيين على اعتراضه وإطلاق النار عليه قبل أن يفجر نفسه في السيارة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية مقتل جنديان فرنسيان، بينهما امرأة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية من قوة برخان الفرنسية العاملة في مالي.

وقالت الوزارة إن “الجنديين قتلا إثر انفجار عبوة ناسفة شمال منطقة مينكا بمالي يوم السبت. على بعد كيلومترين شمال بلدة ميناكا

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