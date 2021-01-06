أمين رغيب يعلن حذف مقاطع ”الفتاة“ من المواقع الإباحية

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

كشف أمين رغيب، مستشار التكنولوجيا الحديثة، عن حذفه جميع مقاطع الفيديوهات للشابة العشرينية التي ظهرت في فيديو إباحي.

وقال أمين رغيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك :” تفاعلنا بشكل تطوعي من اجل مسح جميع الڤيديوهات الاخت التي ضهرت مؤخرا في شريط غير اخلاقي من جميع المواقع والمواقع الإباحية “.

ويشار أن شريط فيديو إباحي تم تسريبه مؤخراً على مواقع إباحية وتداوله البعض عبر تطبيق التراسل الفوري”واتساب“، تظهر فيه شابة عشرينية رفقة شخص آخر في وضع مخل بالحياء

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