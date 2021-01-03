آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

هبة بريس

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

رخصت الهند الأحد للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد “لاستخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة”، أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.

ومن المفترض أن تتيح هذه الموافقة إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وتنوي الهند تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.

أعلنت مصر، اكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، أنها سمحت باستخدام اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة “سينوفارم” الصينية.

ووصلت أول شحنة من اللقاح مصر في كانون الأول/ديسمبر وتشمل 50 الف جرعة.

ومن المقرر أن تتلقى مصر الدفعة الثانية التي ستشمل نفس الكمية “بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير”.

اوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد “أن التطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية”.

أمرت حكومة زيمبابوي مساء السبت بفرض إغلاق جديد على كامل أراضيها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويدخل الإغلاق حيّز التنفيذ على الفور في هذا البلد الواقع بجنوب إفريقيا والذي يشهد أصلًا أزمة اقتصاديّة خطرة تسببت في انهيار نظام الصحة العامة.

أعلنت السعودية ليل السبت إعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية الأحد بعد إغلاقها لمدة أسبوعين على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة ودول أخرى.

في حين تشهد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تأخيرا، أكد الاتحاد الأوروبي السبت وجود “نقص عالمي” في الطاقة الإنتاجية للقاحات، وأعلن أنه “جاهز للمساعدة” في إنتاج كمية أكبر، وفق المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الصحة.

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و835 الفا و824 شخصا في العالم من أكثر من 84,5 مليون شخص مصاب، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 350,214 وفاة من أصل 20,4 مليون إصابة. تليها البرازيل (195,725 وفاة) والهند (149,435 وفاة).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

سجلت الولايات المتحدة أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا في اعداد لإصابات اليومية بكوفيد-19، السبت، حيث تم رصد 277,346 حالة في غضون 24 ساعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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