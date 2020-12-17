منال الصديقي تعلق على خبر وفاة الراحل نور الدين الصايل

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية منال الصديقي عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور و الفيديوهات عن حزنها العميق إثر سماعها خبر وفاة الراحل نور الدين الصايل.

و نشرت منال صورة الراحل مرفوقة بالتعليق التالي:”مازلت أتلقى صدمات الموت والرحيل والفراق مرة بعد أخرى، رفقا بقلبي يا ربي، فقد دمر بما يكفي،بدأته بأبي، وأتممت عدد أصابع كفي..”

و أردفت :” بعد موت بابا، وصلاح الدين الغماري وعمي إدموسى، اليوم أصعق في رحيل العراب وأب السينما المغربية، الفيلسوف والموسوعة والصديق الغالي، رئيس المركز السينمائي السابق “نور الدين الصايل”..

و اختتمت :”يعلم الله ألم فراقك كيف نزل علي.. لن أنسى أبدا وقوفك إلى جانبي، ومساندتك وعتابك لي في بداية مشواري..رحمك الله عزيزي”.

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