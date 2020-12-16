توقعات الطقس يوم الأربعاء بالمغرب.. أمطار متفرقة و رياح قوية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول قطرات متفرقة أو زخات في بعض الأحيان وبعض الأوقات بكل من السواحل والسهول المحيطية شمال الصويرة.

وستبقى السماء أحيانا غائمة يوم الخميس مع أمطار وقطرات بالشمال الغربي والسايس والأطلس وشرق المملكة.

وستتعمم الأمطار ابتداء من المساء بالسهول شمال أكادير والريف والواجهة المتوسطية والأطلس والسايس والمنطقة الشرقية وباقي المناطق الموجودة غرب الأطلس.

وسيكون الطقس غائما بالنصف الثاني من الليل بالسواحل الوسطى مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة ما بين أكادير وطرفاية، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير.

وسيبقى الطقس باردا خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا.

وستهب الرياح قوية مع هبات في بعض المناطق للسواحل الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب-الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بشمال ووسط المملكة والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالسايس وبالمنطقة الشرقية وبسواحل الأبيض المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وسوس وما بين 22 و27 بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ومابين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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