إيهود باراك: التقيت العاهل المغربي قبل 42 سنة وأهديته “لعبة كمبيوتر”

هبة بريس- الرباط

نشر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على حسابه بموقع “تويتر”، صورة تجمعه بالملك محمد السادس.

وقال باراك في تغريدة نشرها صباح اليوم الجمعة، أنه التقى بالعاهل المغربي قبل 42 عاما في قصر الملك الراحل الحسن الثاني، حيث كان الملك محمد السادس في الخامس عشر من عمره.

وأضاف باراك أنه أحضر، حينئذ، هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات، وكانت صناعة إسرائيلية.

وهنأ باراك، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على إعلان توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

هذا وأجرى الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الاتصال، أفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، بشخص جلالة الملك، فقد أخبر جلالته الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب :

• تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب ؛

• استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال ؛

• تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.

وقد أكد جلالة الملك بأن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

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