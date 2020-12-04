عاجل..تفكيك خلية ارهابية خطيرة موالية ل”داعش” بتطوان 

منذ 10 دقائق
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية خطيرة موالية ل”داعش” الإرهابي، في وقت مبكر من صباح الجمعة 4 دجنبر، بمدينة تطوان.
العملية التي تأتي في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، جرت في منطقتين مختلفتين بتطوان، الأولى بحي بوجراح والثانية بحي الكاريان.
وقد اسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص إرهابيين مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و 38 سنة، بايعوا تنظيم داعش الارهابي ووثقوا ذلك في فيديوهات.

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