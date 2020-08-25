مخيم صيفي عن بعد : مؤسسة شمال افريقيا للتعبئة تخلق حدث التميز لفائدة الطفولة

ع بركة ـ هبة بريس

في تجربة فريدة ومتميزة وطنيا أقدمت مؤسسة شمال إفريقيا للتعبئة NABC بتنسيق مع منتدى كفاءات للتكوين والتنمية على مبادرة تربوية تروم تنظيم مخيم صيفي عن بعد تحت شعار : ” بعيدون جسديا، قريبون تربويا ” لفائدة أبناء عمالها .

وقد صرح هشام ازوانات ، أحد مسؤولي المؤسسة على أن هذه المبادرة التي عبئت لها امكانيات تقنية وبيداغوجية كبيرة تمثلت في اقتناء عدد كبير من اللوحات الالكترونية من النوع الممتاز ، وقدمت كهدايا للأطفال مصحوبة بأرقام هاتفية ورصيد مسبق من الشحن بالانترنيت مع اعتماد مواكبة تربوية موازية محتكمة الى برنامج تربوي يستجيب لخصوصية المرحلة القاضية باعتماد كل الجوانب الاحترازية .

وأضاف المتحدث بأن هذه الخطوة التربوية تأتي من أجل المساهمة في التنفيس عن الطفل الذي يعيش وضعية نفسية مقيدة بالحجر الصحي ، بما يعنيه ذلك من تقلص فرص التواصل الايجابي مع المتدخلين التربويين الذين كانوا يضربون موعدا منتظما معهم خلال الصيف من خلال مخيمات فعلية تعمل على اكتشاف مواهبهم ، وتمكينهم من آليات التواصل الفاعل .

إلا أن هذه المبادرة يضيف نفس المتحدث من شأنها العمل على تعزيز المكتسبات السابقة للطفل ، والمتمثلة أساسا في مساعدته على إبراز مواهبه ، وتجديد اللقاء بأصدقائه ، من خلال منصات تفاعلية تناقش مواضيع مختلفة على شكل ورشات تصب في صميم اهتمامات الطفولة ومتطلبات الوضعية الصحية المعاشة . تجربة فريدة تبلورها مؤسسة NABC ، بما يكرس الحس المواطناتي المتماهي مع حق الطفل في الترفيه بطعم التأطير الهادف.

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