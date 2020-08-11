بني ملال: المياه والغابات تحجز “خروب مهرب “

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس: بني ملال
حجزت عناصر المياه والغابات  بمنطقة إزموين التابعة لدائرة لقصيبة بإقليم بني ملال أزيد من طن ونصف من مادة الخروب المهرب كانت معدة للبيع في السوق السوداء بالقصبة والنواحي.
المصالح المعنية بزواية الشيخ والقصيبة منذ حوالي اسبوع وهي تقوم بحملات تمشيطية داخل مسالك الدواوير الجبلية بين مدينة لقصيبة وزاوية الشيخ وعلى إثر هذه الحملة توصلت بإخبارية من سكان احد الدواوير تفيد تردد سيارة من الحجم الكبير على المنطقة من أجل تهريب مادة الخروب من مدينة زواية الشيخ  في اتجاه لقصيبة.
وحسب مصادر “هبة بريس” قامت مصالح المياه والغابات بزواية الشيخ  بنصب كمين محكم لأحد أفراد عصابة التهريب و بتنسيق مع نظرتها بالقصيبة  تمكنوا  من حجز السيارة وكذا طن ونصف من مادة الخروب المهرب بعد مطاردة هوليودية دامت حوالي 10 كيلومتر ولاذا سائق السيارة بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
 العملية تندرج في إطار المجهودات المبذولة بمدينة زواية الشيخ من أجل حماية البيئة ومراقبة المجالات والتشكيلات الغابوية بإقليمي بني ملال وتفكيك اللوبيات المستفيدة من نهب مادة الخروب وكذا الأشجار وترويج خشبها وفحمها والإغتناء من ورائها، في وقت تعرض عدد مهم من الغابات بالجهة خاصة بإقليم بني ملال الى اجتثات غير مشروع واستنزاف لهذه الثروة الغابوية.

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