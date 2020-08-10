أكادير : سحب رخصة ملهى ليلي خالف حالة الطوارئ وإرجاعها في 24 ساعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ان المصالح الولائية بأكادير قد أصدرت قرارا إداريا يقضي بسحب رخصة تقديم الخمور لملهى ليلي بكورنيش المدينة، بسبب مخالفته حالة الطوارئ الصحية.

والمثير في هذه القضية، هو كيف إستأنف الملهى عمله مساء اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، بالرغم من إعتقال مسيره مساء أمس الاحد، في حالة تلبس بتقديم الخمور لزبناءه خلال فترة الطوارئ الصحية، لكن بقدرة قادر تم الافراج على المسير واستأنف الملهى عمله، مما يفرض التحقيق حول الجهات التي تجاوزت تعليمات وزارتي الداخلية والصحة، في ظل انتشار الوباء بجهة سوس ماسة وأكادير بالخصوص، وبالرغم من إنضباط جل الملاهي الليلية بمدينة الانبعاث للاجراءات بتمديد اغلاق أبوبها حتى اشعار من وزارة لفتيت .

و أضافت مصادر الجريدة أن إغلاق الملهى الليلي يوم أمس الاحد ، كان بسبب ضبط عناصر الدرك الملكي لسيارة كان على مثنها عدد من الشباب في حالة سكر و خلال التحقيق معهم كشفوا انهم كانو داخل الملهى المذكور و قامو بإحتساء الخمور هناك .

الواقعة دفعت بمهنيي الملاهي الليلية بأكادير، بالتساؤل عن من قام بخلق ” تمييز” بين الملاهي، وكيف سمح بإفتتاح ملهى دون غيره في المدينة

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