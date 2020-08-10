أكادير : سحب رخصة ملهى ليلي خالف حالة الطوارئ وإرجاعها في 24 ساعة

منذ 11 دقيقة
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ان المصالح الولائية بأكادير قد أصدرت قرارا إداريا يقضي بسحب رخصة تقديم الخمور لملهى ليلي بكورنيش المدينة، بسبب مخالفته حالة الطوارئ الصحية.

والمثير في هذه القضية، هو كيف إستأنف الملهى عمله مساء اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، بالرغم من إعتقال مسيره مساء أمس الاحد، في حالة تلبس بتقديم الخمور لزبناءه خلال فترة الطوارئ الصحية، لكن بقدرة قادر تم الافراج على المسير واستأنف الملهى عمله، مما يفرض التحقيق حول الجهات التي تجاوزت تعليمات وزارتي الداخلية والصحة، في ظل انتشار الوباء بجهة سوس ماسة وأكادير بالخصوص، وبالرغم من إنضباط جل الملاهي الليلية بمدينة الانبعاث للاجراءات بتمديد اغلاق أبوبها حتى اشعار من وزارة لفتيت .

و أضافت مصادر الجريدة أن إغلاق الملهى الليلي يوم أمس الاحد ، كان بسبب ضبط عناصر الدرك الملكي لسيارة كان على مثنها عدد من الشباب في حالة سكر و خلال التحقيق معهم كشفوا انهم كانو داخل الملهى المذكور و قامو بإحتساء الخمور هناك .

الواقعة دفعت بمهنيي الملاهي الليلية بأكادير، بالتساؤل عن من قام بخلق ” تمييز” بين الملاهي، وكيف سمح بإفتتاح ملهى دون غيره في المدينة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سرق 14 مليون وبطائق تعبئة.. توقيف شاب داخل محل تدليك بطنجة

سرق 14 مليون وبطائق تعبئة.. توقيف شاب داخل محل…

منذ 14 دقيقة
Photo of كورونا.. مستشفى سيدي يحيى الغرب الميداني مخصص حاليا لإيواء الحالات الخالية من الأعراض

كورونا.. مستشفى سيدي يحيى الغرب الميداني مخصص حاليا لإيواء…

منذ 45 دقيقة
Photo of مسؤولة إسبانية: الشرطة تحقق في فيديو ظهور يخت الملك قبالة سواحل سبتة

مسؤولة إسبانية: الشرطة تحقق في فيديو ظهور يخت الملك…

منذ ساعة واحدة
Photo of هكذا طعن الحقوقي المزيف ”المديمي“ في الوحدة الترابية للمغاربة

هكذا طعن الحقوقي المزيف ”المديمي“ في الوحدة الترابية للمغاربة

منذ ساعة واحدة
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 1177 مصاب خلال 24 ساعة

كورونا المغرب.. شفاء 1177 مصاب خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of وفيات كورونا ..تسجيل 18 حالة خلال 24 ساعة

وفيات كورونا ..تسجيل 18 حالة خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of تسجيل 826 إصابة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 826 إصابة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of آيت الطالب يعفي مندوب الصحة ببنسليمان ويعين خلفا له

آيت الطالب يعفي مندوب الصحة ببنسليمان ويعين خلفا له

منذ 5 ساعات
Photo of لارام: سنواصل العمل بالرحلات الخاصة إلى غاية ال10 شتنبر

لارام: سنواصل العمل بالرحلات الخاصة إلى غاية ال10 شتنبر

منذ 5 ساعات
Photo of مياه سوداء تغزو شاطئ أكادير والمصطافون مستاؤون من المجلس الجماعي

مياه سوداء تغزو شاطئ أكادير والمصطافون مستاؤون من المجلس…

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق