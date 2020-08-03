مُجمل ما جاء في التصريح الصحفي اليومي للرصد الوبائي بالمغرب

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ و م ع 

 

في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، اليوم الاثنين:

 

– تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و533 حالة شفاء، و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

 

– الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 26 ألف و196 حالة بمعدل تراكمي بلغ 72 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

 

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى  18 ألفا و968 حالة، أي بنسبة تعاف تناهز 72.4 في المائة.

 

– مجموع الوفيات وصل إلى 401 حالة، بعد تسجيل 19 وفاة.

 

– عدد المخالطين الذين تم تتبعهم إلى غاية اليوم بلغ 123 ألف و67 مخالطا، فيما لايزال 16 ألفا و226 منهم رهن التتبع الصحي.

 

– 83 في المائة من الحالات الجديدة تم اكتشافها عن طريق تتبع المخالطين.

 

– مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ 21 ألف و8 حالة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و 290 ألف و 665 حالة.

 

– مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج بلغ حاليا 6827 حالة.

 

– مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 79 حالة منها 14 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

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