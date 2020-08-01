الدوزي يصدر جديده بعنوان “افريقيا”

هبة بريس : نجلاء مزيان

أصدر الفنان المغربي حفيظ الدوزي، أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب تحت عنوان “افريقيا” وهي اغنية ترويجية لشركة “أفريقيا” للمحروقات التابعة للمجموعة التجارية “أكوا”.

الاغنية من كتابة أخ الفنان الدوزي “قادر الدوزي” و توزيع “مراد ماجود” و الحان “صلاح الدين داكي” ؛ و صورت في إحدى محطات “افريقيا” للمحروقات للتعريف بجودة منتوج الشركة المذكورة و خدماتها و ثمنها المعقول حسب كلمات الأغنية.

و يعتبر ابن وجدة “الدوزي” من أنجح الفنانين الشباب في الوطن العربي ؛ كما أن رصيده الفني الغني بالاغاني المغربية المتنوعة جعله مميزا بين زملائه و حقق له قاعدة جماهيرية كبيرة .

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