كورونا.. ارتفاع الحالات الحرجة بطنجة يستدعي تجهيز مصحة الضمان الاجتماعي

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

تشهد مصحة الضمان الاجتماعي بطنجة، منذ أمس الخميس 23 يوليوز، حالة تأهب واستعداد لاحداث جناح خاص بقسم الانعاش لاستقبال الحالات الحرجة ، أمام تناسل أرقام المصابين بفيروس كورونا بالمدينة ، سيما الذين يوجدون في حالة صحية صعبة.

مصادر “هبة بريس” أفادت أن قسم الانعاش الجديد بمصحة الضمان الاجتماعي بطنجة، سيتعزز بمصالح الطب العسكري خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المدينة ذروة انتشار فيروس كورونا وظهور بؤر عديدة صعبت مأمورية المتدخلين لاحتواء الوباء ومحاصرته.

ذات المصادر أضافت أن قسم الانعاش الجديد بالمصحة تعزز بأجهزة تنفس اصطناعية وأسرة خاصة، حيث ستشرع المصحة ابتداء من الأسبوع المقبل في استقبال الحالات الحرجة التي تتطلب عناية مركزة وخاصة.

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