توقيف موريتاني تَـاجر في البشر بالعيون

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ العيون 

 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و38 سنة، أحدهما مواطن من جنسية موريتانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما تم توقيفهما بشارع الحزام الكبير بمدينة العيون، قبل أن تسفر عملية أمنية بمنزل يوجد بحي العودة عن ضبط 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بهذا المنزل عن حجز سيارة رباعية الدفع تستعمل في نقل المرشحين، بالإضافة إلى أربعة قوارب مطاطية وثلاثة أجهزة لتحديد المواقع، إلى جانب مجموعة من صفائح ترقيم السيارات وهواتف نقالة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهما وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في نشاطها.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق العمليات الأمنية الرامية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

 

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