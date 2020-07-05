الشبيبة الاشتراكية تنتقد قرار الحكومة حذف مناصب التوظيف

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- الرباط

انتقدت الشبيبة الاشتراكية، قرار الحكومة الأخير القاضي بإلغاء جميع المناصب المالية وتعطيل “عجلة” التوظيف في مجموعة من القطاعات الى حدود سنة 2023، واصفة  القرار بالخطير والمتسرع.

واعتبرت الشبيبة الاشتراكية في بلاغ لها، قرار الحكومة بأنه يدل على غياب حس الإبداع الواجب توفره في حكومة منتخبة ومسؤولة سياسيا لحل الأزمات التي تمر منها البلاد، معتبرة القرار “ضربا في العمق لأحد المقومات الأساسية للاستقرار والسلم الاجتماعيين وأن هذه الخطوة الانفرادية تعد تراجعا عن الدينامية الوطنية التي انطلقت في مواجهة الجائحة والتي تميزت بانفتاح المواطنين وثقتهم في الفاعلين السياسيين.”

ودعت الشبيبة في بلاغها، الحكومة إلى فتح حوار وطني جاد وبناء مع القوى الحية بالبلاد لايجاد السبل الممكنة لانطلاق المغرب وترميم ما أفسدته تبعات جائحة كورونا، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي، محذرة من الغاء التوظيف ومطالبة بمزيد من الجدية والابداع من خلال اطلاق سياسات عمومية جادة تعتمد على الطاقات الشابة.

 

 

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