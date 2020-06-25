كورونا في العالم .. الوفيات تقترب من نصف مليون والإصابات أكثر من 9.4 مليون

هبة بريس – وكالات

بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 482 ألف حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 9.4 مليون شخص حتى الآن.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الخميس، بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، الدولة التي تتصدر قائمة أكثر المتضررين، حوالي 122 ألف حالة، وتم تسجيل مليونين و381 ألف إصابة.

وسجلت البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، حوالي 54 ألف حالة وفاة ومليون و188 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ورغم أن عددا من الدول الأوروبية لم يسجل عدد إصابات كبيرا بفيروس كورونا مقارنة بروسيا والهند، إلا أن هذه الدول سجلت أعداد وفيات مرتفعة، حيث نجد بريطانيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت أكثر من 43 ألف وفاة، تليها إيطاليا بنحو 35 ألف وفاة، وفي المرتبة الخامسة نجد فرنسا بنحو 30 ألف وفاة، ثم إسبانيا حيث سجلت حتى الآن 28 ألف وفاة.

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