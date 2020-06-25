كورونا في العالم .. الوفيات تقترب من نصف مليون والإصابات أكثر من 9.4 مليون

منذ 46 ثانية
0

هبة بريس – وكالات

بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 482 ألف حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 9.4 مليون شخص حتى الآن.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الخميس، بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، الدولة التي تتصدر قائمة أكثر المتضررين، حوالي 122 ألف حالة، وتم تسجيل مليونين و381 ألف إصابة.

وسجلت البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، حوالي 54 ألف حالة وفاة ومليون و188 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ورغم أن عددا من الدول الأوروبية لم يسجل عدد إصابات كبيرا بفيروس كورونا مقارنة بروسيا والهند، إلا أن هذه الدول سجلت أعداد وفيات مرتفعة، حيث نجد بريطانيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت أكثر من 43 ألف وفاة، تليها إيطاليا بنحو 35 ألف وفاة، وفي المرتبة الخامسة نجد فرنسا بنحو 30 ألف وفاة، ثم إسبانيا حيث سجلت حتى الآن 28 ألف وفاة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرازيل تسجل 1185 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل تسجل 1185 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 10 ساعات
Photo of البرازيل تختبر لقاحا ضد كورونا طورته “أوكسفورد”

البرازيل تختبر لقاحا ضد كورونا طورته “أوكسفورد”

منذ 11 ساعة
Photo of ” الصحة العالمية” تتوقع بلوغ اصابات كورونا لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل

” الصحة العالمية” تتوقع بلوغ اصابات كورونا لـ 10…

منذ 12 ساعة
Photo of سفراء أفارقة وأوروبيون ببولونيا يشيدون بمبادرة الملك لفائدة دول إفريقية

سفراء أفارقة وأوروبيون ببولونيا يشيدون بمبادرة الملك لفائدة دول…

منذ 12 ساعة
Photo of المديرية العامة للأرصاد الجوية هي « الوحيدة » الاولى إفريقيا في الاستعداد لمواجهة كورونا

المديرية العامة للأرصاد الجوية هي « الوحيدة » الاولى…

منذ 13 ساعة
Photo of تركيا.. تسجيل 24 وفاة خلال الـ24 ساعة

تركيا.. تسجيل 24 وفاة خلال الـ24 ساعة

منذ 13 ساعة
Photo of برلماني يستفسر عن دور وزارة الشغل في مواجهة عدم تصريح المهن الحرة بمستخدميها

برلماني يستفسر عن دور وزارة الشغل في مواجهة عدم…

منذ 14 ساعة
Photo of العيون في المقدمة …هذه هي خريطة التوزيع الجغرافي لكورونا بالمغرب

العيون في المقدمة …هذه هي خريطة التوزيع الجغرافي لكورونا…

منذ 14 ساعة
Photo of المغرب يُسجل 563 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يُسجل 563 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 15 ساعة
Photo of كورونا في بريطانيا.. 154 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في بريطانيا.. 154 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق