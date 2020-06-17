”الهمة“ يعزي قادة الاتحاد الاشتراكي في وفاة ”عبد الرحمن اليوسفي“

منذ 3 ساعات
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هبة بريس -الرباط

 

كشفت مصادر مطلعة، عن توصل مجموعة من القيادات السياسية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية برسالة تعزية من المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، وذلك على إثر وفاة الزعيم السياسي، وقائد حكومة التناوب الأولى عبد الرحمان اليوسفي.

 

وأفادت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بكل من محمد اليازغي، وعبد الواحد الراضي، والحبيب المالكي، وفتح الله والعلو،و عبد الكريم بنعتيق، وأحمد لحليمي، وإدريس لشكر.

 

وعبر المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، خلال رسالته عن تعازيه الخالصة لرفاق الراحل و قيادة الإتحاد و من خلالها لكل مناضلين و مناضلات الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في فقدان الراحل.

 

هذا وتوفي الزعيم السياسي عبد الرحمن اليوسفي، ه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 29 ماي 2020، بعد صراع مع المرض.

 

ونعى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، الراحل اليوسفي، قائلا : “أنعي لكافة الاتحادات و الاتحاديين و عموم المواطنين المغاربة و الرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير و المجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمن اليوسفي،الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة “.

 

وتابع في تدوينه نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”عزاؤنا جميعا في أخينا و ألهمنا جميعا الصبر و السلوان خاصة عائلته الصغيرة و على رأسها زوجته هيلين. نسأل الله عز و جل الرحمة لأخينا و قائدنا و ان يسكنه فسيح جناته .. انا لله و انا إليه راجعون”

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