الملك يجري عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط

منذ 15 ساعة
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هبة بريس – الرباط

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وسجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عودة ظهور اضطراب من جديد (récidive du trouble du rythme cardiaque type Flutter auriculaire sur cœur sain).

وقد أوصى أطباء جلالة الملك، نصره الله، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (ablation par radiofréquence) التي أجريت لجلالته حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس ؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي (normalisation du rythme cardiaque).

 

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‫24 تعليقات

  2. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. خمس وتلاتون نفس كبيرها وصغيرها ترفع أكف الضراعة إلى الله أن حفضك فلن يخيبنا الله

  3. شافاك الله وعافاك وادام عزك وجاهك وعلا مقامك ويحفظك الله من كل سوء امين

  4. شافاك الله واطال عمرك يا صاحب الجلالة.

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