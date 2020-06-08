كورونا : لجنة اليقظة الاقتصادية لجهة فاس – مكناس تعقد أولى اجتماعاتها

خالد العروسي – هبة بريس

احتضن مقر ولاية جهة فاس صباح اليوم الاثنين 08 يونيو الجاري أول اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية ، وذلك بحضور والي جهة فاس مكناس ، ورئيس جهة فاس مكناس والعمال ومدراء المصالح غير الممركزة وممثلي القطاع الخاص ورؤساء الجامعات والغرف المهنية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع فاس تازة والجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

و يأتي هذا الاجتماع الذي جاء تماشيا مع التعليمات المولوية السامية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19 ، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، في إطار تفعيل دور لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية خاصة على مستوى تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، ووضع خطة عمل وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بعد رفع الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا.

و في تسجيل صوتي توصلت ” هبة بريس ” به، قال محمد العنصر رئيس جهة فاس مكناس ، أنه في إطار التحضير لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 التي اجتازها المغرب في ظروف لا بأس بها مقارنة مع دول أخرى، ارتأينا نحن كرؤساء الجهات مع وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان جهوية تسطر خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية خصوصا أن وضعية كل جهة تختلف عن الأخرى و أن كل جهة لها قطاعات متضررة أكثر من غيرها .

و أضاف ذات المتحدث، بأن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية موازاة مع اللجنة الوطنية، جاءت من أجل تحديد ودراسة عدد من الإجراءات التي يمكن أن تخفف على المقاولات و العمال من التداعيات السلبية الاقتصادية التي أفرزتها هاته الأزمة ، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها .

و من جهته، أكد محمد برادة الرخامي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع فاس تازة ، أن الهدف من خلق هذا المجلس هو المواكبة للمقاولة و النسيج الاقتصادي بصفة عامة، و انطلاق العجلة الاقتصادية في مرحلة ما بعد كوفيد 19 ، مشيرا إلى أن المقاولات ستعرف ظروف صعبة في هذه المرحلة

وأفاد محمد برادة الرخامي بأن دور هذا المجلس يأتي في مواكبة هذه المقاولات التي توجد في وضعية صعبة ، موضحا بأن خلق هاته اللجنة المشتركة بين المجلس الجهوي للاستثمار و كونفدرالية العامة للاتحاد المغرب تهدف أيضا إلى تتبع و مواكبة المشاكل التي تعاني منها المقاولة في كلتا المجالين الإدارة و التمويل

يذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعلنت يوم الأربعاء، بإنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.

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