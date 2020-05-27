تعافي 97 مصابا بـ”كورونا” وعدد الوفيات بلغ 202 حالة

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ الرباط

 

أعلن معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، خلال الندوة الصحافية اليومية، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس “كورونا”، إذ بلغت الحصيلة الإجمالية 4998حالة، بتسجيل 97 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وكشف ذات المسؤول عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي في 202 حالة وفاة.

 

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم الأربعاء (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7601حالة.

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