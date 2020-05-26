المندوبية تكشف عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بالسجون

هبة بريس ـ الرباط

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 75 مؤسسة سجنية من أصل 76 مؤسسة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها حول الوضعية الصحية بالمؤسسات السجنية في ارتباط بجائحة فيروس كورونا المستجد، أنه تم الإعلان عن خلو السجن المحلي بورزازات من الفيروس، وذلك بعد تماثل جميع السجناء والموظفين للشفاء التام.

وبخصوص السجن المحلي طنجة 1، يضيف البلاغ، فقد تماثل 39 سجينا من أصل 66 حالة إصابة للشفاء، في حين لا يزال 23 منهم يتلقون العلاج، بالإضافة إلى حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما، وحالتين أخريين تم الإفراج عنهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للموظفين، فقد تم تسجيل إصابة موظفين اثنين كانا في وضعية حجر خارج المؤسسة، ليبلغ العدد الإجمالي للموظفين المصابين 22، تماثل 13 منهم للشفاء التام، في حين يخضع أربعة للبروتوكول العلاجي بالمستشفى العمومي وخمسة آخرين بالحجر الصحي في منازلهم.

وخلص البلاغ إلى أن الموظفين بباقي المؤسسات الأخرى، تماثلوا للشفاء باستثناء موظف واحد تابع للسجن المحلي عين البورجة حيث لا يزال يخضع للعلاج وهو في حالة صحية عادية

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