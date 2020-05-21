توقيف زوج قاضية بعد رفضه الامثتال و إهانته لعناصر الدرك بالسوالم

منذ 10 دقائق
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هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بمدينة حد السوالم قد تمكنت من توقيف زوج مسؤولة قضائية رفض الامثتال لإحدى الدوريات الثابتة بمدخل المدينة.

و حسب ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته فقد طلب أحد عناصر الدرك الملكي بنقطة مراقبة بمدخل مدينة حد السوالم من سائق سيارة الإدلاء بوثيقة الترخيص الاسثتنائي بالخروج و هو ما رفض الاستجابة له المعني بالأمر.

و أضاف مصدرنا أن سائق السيارة لم يستسغ مساءلته عن مدى توفره على وثيقة السماح بالتنقل، فضلا على رفضه إخضاعه للتفتيش من طرف عناصر الدرك الملكي بعد إصراره على عدم الاستجابة لعناصر الدورية.

و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وفق ذات المصدر، حيث دخل المعني بالأمر في شنآن مع أحد عناصر دورية الدرك الملكي ، مما دفع بمسؤولي الأخيرة لربط الاتصال بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات و الذي أمر بتطبيق القانون معه و توقيفه و وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

و أكد المصدر عينه أن المعني بالأمر الذي رفض الامثتال لتعليمات عناصر الدرك الملكي بمنطقة السوالم و التابعة لسرية برشيد هو زوج مسؤولة قضائية بالمنطقة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة السوالم تبذل مجهودات كبيرة طيلة فترة الطوارئ الصحية خاصة بعد تسجيل بعض حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بالمدينة، حيث تعتبر المراقبة في مداخل حد السوالم من بين الأكثر تشددا و صرامة بالجهة خاصة أن المدينة لا تبعد عن الدار البيضاء التي تشهد أكبر نسبة إصابات في المغرب سوى بكيلومترات قليلة.

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