بسب كورونا…اعتقال وزير الصحة البوليفي

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلن قائد الشرطة البوليفية، الأربعاء، اعتقال وزير الصحة بشبهة فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي بمبلغ يفوق ثمنها الأصلي، في إطار اجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتم توقيف الوزير مارسيلو نافاخاس، ومسؤولين آخرين في الوزارة من قبل الشرطة في لاباز، وفق الكولونيل إيفان روخاس، بعد يوم على إصدار الرئيسة الانتقالية جانين آنييز أمرا بفتح تحقيق في القضية.

واشترت بوليفيا 179 جهاز تنفس اصطناعي من مصنع في إسبانيا بمبلغ 27683 دولار للجهاز الواحد، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقة نحو 5 ملايين دولار ومولها بنك التنمية الأمريكي الذي تم استدعاء موظفين فيه للإدلاء بشهاداتهم، لكن تبين لاحقا أن المصنع يبيع الجهاز بمبلع يراوح بين 9500 و11 ألف يورو (10312 و11941 دولار)، كما لعبت شركة إسبانية أخرى دور وسيط في الصفقة.

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