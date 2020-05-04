تعافي 10حالات جديدة من كورونا تابعين لـ CHU بفاس

منذ ساعتين
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ع.محياوي ـ هبة بريس

تماثل، اليوم الأحد 03 ماي الجاري ، 10 حالات جديدة للشفاء التام من فيروس “كورونا” المستجد، كانت تتابع العلاج بجناح “كوفيد19″ بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وحسب ما أفادتنا به ” نوال موحوت”، مسؤولة مصلحة التواصل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لـ ” هبة بريس “،أن الأمر يتعلق بـ 3 طفلات تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 3 إلى 13 سنة ، طبيبة و تقني اسعاف و 05 مرضى اخرين ضمنهم مسنة تبلغ من العمر 87 سنة ، والذين غادروا المستشفى بعد أن ثبت خلوهم من الفيروس، بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، التي جاءت سلبية، مبرزة أن المتعافين قضوا مدة 15 يوما، من العلاج في الجناح المخصص لمرضى “كوفد-19” في مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس .

ووفق وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 620 حالة في جهة فاس – مكناس، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 267 حالة شفاء، إلى حدود مساء اليوم الأحد.

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