وفاة زعيم الاغنية الجزائرية الفنان “ادير”

القسم الفني _ هبة بريس

توفي مساء السبت الفنان الجزائري وسفير الأغنية الأمازيغية عبر العالم، حميد شريت المعروف بـ”إيدير”، عن عمر ناهز 71 عاما.

وكتب أبناء “إيدير” عبر الصفحة الرسمية له على فيسبوك: “للأسف نعلن وفاة والدنا إيدير مساء السبت على الساعة 21.21″.

واشتهر الراحل بأداءه للأغنية الأمازيغية، حيث ذاع صيته في سبعينيات القرن الماضي بعد غناءه لـ”أفافا إينوفا”.