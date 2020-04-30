احجام يدعو منتقديه الى التمييز بين التمثيل والحقيقة

منذ 3 دقائق
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القسم الفني _ هبة بريس

بعد أن تعرض لعدة انتقادات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» على الأدوار الأخيرة التي قدمها الممثل ياسين أحجام خلال السنوات الأخيرة، حيث اتهم البعض أحجام بلعب أدوار لا تلائمه وبعيدة عن شخصيته، لم يتأخر هذا الأخير في الرد على منتقديه معتبرا ذلك مجرد تمثيل، حيث قال «في مساري كممثل قدمت أدوارا مختلفة وكثير من الجمهور العزيز يحب أن يراني في الشخصيات التي تميل إلى الطيبة والحكمة والعاطفة كدوري في مسلسل «الإرث» على القناة الثانية ومسلسل «قصر الباشا» على سبيل المثال، لكن بين الفينة والأخرى أختار أن أغني تجربتي بأدوار خاصة، تنتمي إلى السادية والشر وهو أمر مطلوب وضروري في عمل الممثل».

وتابع قائلا: «إذا انزعجتم من شخصيتي في مسلسل سلمات أبو البنات للمخرج المقتدر هشام الجباري، فهذا يعني أنني توفقت نوعا ما في إقناع المشاهد».

وختم بطل مسلسل «عويشة الدويبة» قائلا: «رجاء لا تخلطو بين الدور والممثل فأنا بعيد عن هذه الشخصية..».

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