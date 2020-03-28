هولندا .. تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 10 دقائق
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هبة بربس – وكالات

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم السبت، عن تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة الوفيات بكورونا في هولندا ارتفعت بذلك إلى 639 حالة.

هذا ويشار الى أن المعهد لفت إلى وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الفيروس في هولندا، معربا عن أمله في الإعلان في غضون أيام عما إذا كانت إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار الوباء، تؤتي ثمارها.

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