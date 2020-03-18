بعد قرار وزارة الداخلية.. هاته هي الحالات الثلاث التي سيسمح فيها للمغاربة بالخروج من منازلهم

منذ يومين
22

هبة بريس – الدار البيضاء

بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية ظهر اليوم الأربعاء و القاضي بتقييد ضوابط الخروج من المنازل ضمن الخطة الوطنية لمحاربة تفشي وباء كورونا ببلادنا و دعوتها المواطنين للحرص ما أمكن على التقيد بضوابط “العزلة الصحية” ، حددت ثلاث أمور ستسمح لأصحابها بمغادرة منازلهم بشكل اسثتنائي.

و حسب البلاغ الذي تم إصداره من طرف السلطات الرسمية ، فيجب على كل المغاربة البقاء في منازلهم ما أمكن باسثتناء ثلاث حالات وضحها البلاغ و هي التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل مع الالتزام بعدد من الضوابط و شروط الوقاية.

و بهذا ، حسمت السلطات الرسمية في قرار العزلة الصحية بالمغرب باعتباره الحل الأنجع لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالمغرب ، و هو القرار الذي قوبل بإشادة و تنويه كبيرين من طرف مكونات الشعب المغربي لما فيه مصلحة للجميع.

و أكدت الداخلية و الصحة المغربيتان أنه تقرر تقييد والحد من تنقلات المغاربة، داعية إياهم إلى التزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري و ذلك في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا على مستوى التراب الوطني.

و جاء في البلاغ أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة :”الدواء المحتوي على مادة كلوروكين لعلاج ”كورونا“ لازال تحت التجارب السريرية“

وزارة الصحة :”الدواء المحتوي على مادة كلوروكين لعلاج ”كورونا“…

منذ 4 ساعات
Photo of مسؤول بوزارة الداخلية :” الوثيقة المتداولة مزيفة والمعتمدة ستصدر غداً“

مسؤول بوزارة الداخلية :” الوثيقة المتداولة مزيفة والمعتمدة ستصدر…

منذ 4 ساعات
Photo of نقيب المحامين بتطوان يحث اصحاب البذلة السوداء بالتفاعل مع قرارات السلطات العمومية

نقيب المحامين بتطوان يحث اصحاب البذلة السوداء بالتفاعل مع…

منذ 4 ساعات
Photo of مجلس المنافسة يساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا

مجلس المنافسة يساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس…

منذ 5 ساعات
Photo of الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي وباء ” كورونا” على مستوى إقليم تاونات

الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي وباء ” كورونا”…

منذ 5 ساعات
Photo of بعد إعلان الطوارئ…هذه هي الحالات الوحيدة المسموح التنقل فيها

بعد إعلان الطوارئ…هذه هي الحالات الوحيدة المسموح التنقل فيها

منذ 6 ساعات
Photo of أعضاء تنسيقية صحافيي ميدي1 تيفي المنضوية تحت النقابة يساهمون بصندوق مكافحة “كورونا”

أعضاء تنسيقية صحافيي ميدي1 تيفي المنضوية تحت النقابة يساهمون…

منذ 6 ساعات
Photo of توقيف 11 شخصًا للاشتباه في تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة

توقيف 11 شخصًا للاشتباه في تورطهم في بث وتوزيع…

منذ 7 ساعات
Photo of عاجل : إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من غد الجمعة

عاجل : إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة في البلاد…

منذ 7 ساعات
Photo of حصيلة جديدة.. حالات الإصابة بفيروس “كورنا” بالمغرب تصل 63

حصيلة جديدة.. حالات الإصابة بفيروس “كورنا” بالمغرب تصل 63

منذ 7 ساعات

‫22 تعليقات

  1. السلام عندي 3لبنيات امتهن تجارة الملابس واليوم اصبحت بدون عمل ودخل مع التزامي التام بالتوصيات الحكومية والقرارات .ما مصيري انا واسرتي ؟

  2. وانا كذالك عندي محل ملابس فالمزل ولدي 3اطفال ماهو مصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق