بعد قرار وزارة الداخلية.. هاته هي الحالات الثلاث التي سيسمح فيها للمغاربة بالخروج من منازلهم

هبة بريس – الدار البيضاء

بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية ظهر اليوم الأربعاء و القاضي بتقييد ضوابط الخروج من المنازل ضمن الخطة الوطنية لمحاربة تفشي وباء كورونا ببلادنا و دعوتها المواطنين للحرص ما أمكن على التقيد بضوابط “العزلة الصحية” ، حددت ثلاث أمور ستسمح لأصحابها بمغادرة منازلهم بشكل اسثتنائي.

و حسب البلاغ الذي تم إصداره من طرف السلطات الرسمية ، فيجب على كل المغاربة البقاء في منازلهم ما أمكن باسثتناء ثلاث حالات وضحها البلاغ و هي التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل مع الالتزام بعدد من الضوابط و شروط الوقاية.

و بهذا ، حسمت السلطات الرسمية في قرار العزلة الصحية بالمغرب باعتباره الحل الأنجع لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالمغرب ، و هو القرار الذي قوبل بإشادة و تنويه كبيرين من طرف مكونات الشعب المغربي لما فيه مصلحة للجميع.

و أكدت الداخلية و الصحة المغربيتان أنه تقرر تقييد والحد من تنقلات المغاربة، داعية إياهم إلى التزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري و ذلك في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا على مستوى التراب الوطني.

و جاء في البلاغ أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.