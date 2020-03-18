بعد قرار وزارة الداخلية.. هاته هي الحالات الثلاث التي سيسمح فيها للمغاربة بالخروج من منازلهم

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية ظهر اليوم الأربعاء و القاضي بتقييد ضوابط الخروج من المنازل ضمن الخطة الوطنية لمحاربة تفشي وباء كورونا ببلادنا و دعوتها المواطنين للحرص ما أمكن على التقيد بضوابط “العزلة الصحية” ، حددت ثلاث أمور ستسمح لأصحابها بمغادرة منازلهم بشكل اسثتنائي.

و حسب البلاغ الذي تم إصداره من طرف السلطات الرسمية ، فيجب على كل المغاربة البقاء في منازلهم ما أمكن باسثتناء ثلاث حالات وضحها البلاغ و هي التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل مع الالتزام بعدد من الضوابط و شروط الوقاية.

و بهذا ، حسمت السلطات الرسمية في قرار العزلة الصحية بالمغرب باعتباره الحل الأنجع لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالمغرب ، و هو القرار الذي قوبل بإشادة و تنويه كبيرين من طرف مكونات الشعب المغربي لما فيه مصلحة للجميع.

و أكدت الداخلية و الصحة المغربيتان أنه تقرر تقييد والحد من تنقلات المغاربة، داعية إياهم إلى التزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري و ذلك في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا على مستوى التراب الوطني.

و جاء في البلاغ أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.

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‫7 تعليقات

  1. أين اباطرة العقار أليس وطنهم هدا فلا تبكوا بعد اليوم على الضرائب
    أين الشركات المتعددة الجنسيات بالميناء المتوسطي ؟!!!!

  2. و الان يجيب علئ المواطنين احترم هد القرار فهو لصالح المواطن للوقاية من هد الفيروس اللعين سيختفي في القريب ان شاء الله مع .

  4. والأشخاص الذين تم إيقافهم عن العمل وأجرهم يومي وبدون أوراق ما العمل؟؟

  5. الأشخاص الذين تم إيقافهم وأجرهم يومي ما العمل
    الكراء طعام كهرباء
    ممكن أي إجابة

  6. السلام عليكم .. واش لقاو شي حل للناس لي حاصلين هنا في المغرب باش يرجعوا بحالهم!

  7. مادا عن العمال في الشركات الخاصة نحن نعيش خوف وهول شديد المرجو الإلتفات إلى هده الفئة لان إمكانية العدوة جد مرتفعة بسبب كثرت العمال إضافة إلى تلات نوبات

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