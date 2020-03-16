رئاسة النيابة العامة تدعو للتقليص من عدد المتقاضين وتضع خطوطا هاتفية خاصة

هبة بريس – الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد “كوفيد 19″، فإن المصلحة تقتضي التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة.

وأضاف بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه ولهذه الغاية يدعو المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلم عنهامحلياً وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www .pmp.ma .

وبخصوص إشعار المحامين وعموم المتقاضين، كشف البلاغ أن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أوالحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم. وأن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً. كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة المذكور أعلاه.

كما يذكر أن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة plaintes@pmp.ma، ستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم.

ويدعو كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعاً تدابير أخرى من أجل التقليص من أعدادالوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية.