داخل اسوار المدينة العتيقة.. أمن فاس يشن حملة ضد مروجي الخمور و المخدرات

خالد لعروسي - هبة بريس

صورة تعبيرية

شنت عناصر الدائرة الأمنية القطانين التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بفاس، زوال يوم أمس الثلاثاء 04 فبراير الجاري، حملة تمشيطية موسعة، همت بالخصوص مروجي الخمور و المخدرات، وشملت النقاط السوداء و الأحياء الآهلة بالسكان التي تتواجد داخل أسوار المدينة العتيقة ، وخصوصا تلك التي تعرف تنامي ظواهر الجريمة بمختلف أنواعها.

وأفاد مصدر ل ” هبة بريس “، أن المصالح الأمنية و تحت إشراف الشخصي لرئيس المنطقة المذكورة ، تمكنت في إطار هذه العملية، من إلقاء القبض على شخصين من مروجي الخمور والمخدرات و بعض المشبوهين لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة ، مضيفا، أن هذه الحملات الأمنية تندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها المصالح التابعة لولاية أمن فاس لمحاربة كل الظواهر الإجرامية و التي تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات بكل أصنافها، وذلك عن طريق نهج سياسة تضييق الخناق على ممتهني هذه التجارة.

وأشار ذات المصدر، أن التدخلات الأمنية الشاملة ستبقى متواصلة بهدف زجر كل مظاهر الجنوح والانحراف، ورصد كل أشكال الجريمة بالعاصمة العلمية للمملكة.

هذا، و قد خلفت هذه الحملة الأمنية ارتياحا في صفوف ساكنة المدينة العتيقة، والتي تدعو إلى استمرارها من أجل ضمان محاربة ناجعة لمروجي الخمور والمخدرات بشتى أنواعها و القضاء على هذه الظواهر التي باتت تعرفها معظم المدن الكبرى.