بسبب فيروس “كورونا”.. شاهد “صينيون” في فيديوهات مؤثرة !

هبة بريس - متابعة

شارك سكان خاضعون للحجر الصحي في ووهان الصينية مقاطع فيديو على الإنترنت لمعركتهم ضد الحمى، لرفع معنويات الآخرين، في الوقت الذي تحارب فيه الصين تفشي فيروس “كورونا” المتفاقم.

وعُرفت المدينة، وهي موطن لنحو 11 مليون فرد، بكونها مركزا لتفشي الفيروس القاتل، الذي انتشر الآن في جميع أنحاء العالم. وبهذا الصدد، تم إخبار السكان بالبقاء في منازلهم بينما تبذل السلطات جهودا مكثفة للسيطرة على تفشي المرض، مع ترقب انتهاء الأزمة في وقت قريب من قبل الكثيرين.

وكشف فيديو نُشر في تغريدة على “تويتر”، أن أفضل دواء (على ما يبدو) هو الغناء، حيث قام السكان بغناء النشيد الوطني وهتفوا “ووهان، يمكنك تجاوزها (تخطي الأزمة)!”، من شرفات منازلهم.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” “2019-nCoV” المؤكّدة في الصين، إلى 4515 حالة حتى 27 يناير، بينما وصل عدد القتلى إلى 106 مع تضاعف عدد الإصابات الجديدة في يوم واحد تقريبا.

واتخذت الصين إجراءات استثنائية للحد من تفشي المرض، بما في ذلك الحجر الصحي المذكور أعلاه لمدينة ووهان بأكملها، فضلا عن بناء مستشفى جديد بالكامل لإيواء المصابين، والمتوقع اكتماله بحلول 3 فبراير.

كما حثت الحكومة المواطنين على الامتناع عن السفر إلى الخارج، مع تمديد الأعياد الوطنية بهدف إبقاء الناس في منازلهم للحد من احتمال حدوث مزيد من الإصابات، “من أجل حماية صحة وسلامة الشعب الصيني والأجنبي”.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان “الحد من حركة الناس عبر الحدود يساعد على منع تفشي المرض والسيطرة عليه”.

#wuhancorona #WuhanChina #WuhanVirus #WuhanLockDown View from our son's apartment this evening. Citizens of Wuhan sing National Anthem and Wuhan Come On from balconies and windows after many days stuck indoors. pic.twitter.com/Ja1Fh0skJr

— Robert Riggs (@GardeningRob) January 27, 2020