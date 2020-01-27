ظهور أعداد من الخنازير البرية بالرباط .. الوزارة توضح

هبة بريس

*خنزير بري

تداولت عدد من المنابر الصحفية، خبر ظهور أعداد من الخنزير البري بمحاذاة حي الرياض بالرباط و كدا تداول بعض الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تبين خنازير برية بمقربة من هذه الأحياء السكنية.

وفي هذا الصدد، أوضح قطاع المياه والغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أنه بشكل عام وفي إطار استراتيجية قطاع المياه والغابات الهادفة الى تتبع وضبط أعداد الخنازير، يتم اعداد برامج سنوية للتدخل خصوصا في المناطق التي تعرف تكاثر الخنزير،

تم تصنيف منطقة دار السلام وضواحيها “كمناطق سوداء” من حيث تكاثر أعداد الخنزير البري..

وفي هدا الإطار ، يفيد بلاغ للوزارة، يتم سنويا تنظيم برنامج خاص للاحاشات بهده المناطق، مشيرا الى أنه خلال موسم القنص 2018/2019 نظمت بالمنطقة وضواحيها 8 احاشات للخنزير البري، تم خلالها قنص 36 خنزير، وخلال الموسم الحالي نظمت بالمنطقة أربعة 4 احاشات للخنزير البري بتواريخ 06/01/2020 و13/01/2020 و16/01/2020 و 20/01/2020، تم خلالها قنص 32 خنزيرا.

وأضاف ذات البلاغ، أن برنامج احاشات الخنزير البري بالمنطقة سيستمر من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والتمكن من ضبط أعداد الخنزير، مشددا على أن قطاع المياه والغابات واع بالإشكالية المطروحة وبهموم وتخوفات السكان وأنه اتخذ الاجراءات الادارية والتقنية اللازمة للاستجابة لانتطاراتهم.