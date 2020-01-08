سقوط صاروخي كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد واشتعال النيران

سقط صاروخان، مساء الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في ثالث هجوم من نوعه منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية، الأسبوع الماضي.

وسُمع دويّ الانفجارين في وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنّته إيران على قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أمريكيين في غرب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.