سقوط صاروخي كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد واشتعال النيران

نُشر بتاريخ :  2020-01-08 - 22:36
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

سقط صاروخان، مساء الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في ثالث هجوم من نوعه منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية، الأسبوع الماضي.

وسُمع دويّ الانفجارين في وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنّته إيران على قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أمريكيين في غرب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

العثور على جثة في عدة هبوط طائرة فرنسية

اعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن العثور على جثة في عدة هبوط إحدى الطائرات حطت في باريس…