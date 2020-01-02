سقوط “حلوفة” في قبضة أمن طنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدائرة الامنية الخامسة التابعة لمنطقة امن طنجة المدينة مساء اليوم من توقيف شخص 44 سنة مبحوث عنه لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية ، المعني و الملقب ب ” حلوفة ” و هو من ذوي السوابق العدلية.

وقد تم توقيف “حلوفة” بالحي الجديد حومة البحرة و ذلك في حالة تلبس ببيع اقراص مخدرة و قطع من مخدر الشيرا ، حيث ان المراقبة الامنية لعناصر الدائرة الامنية الخامسة للمعني الذي كان ياخد إجراءات احترازية خوفا من الإعتقال مكنت من توقيفه و حجز أسفرت عن حجز 22 قرص مدر و 4 قطع من مخدر الشيرا و مبلغ مالي حصيلة عمليات البيع و 13 هاتف مشكوك في مصدرها و عدد من شرائح الهواتف و بطاقات الذاكرة الخاصة به و أيضا سلاحين أبيضين .

المووقوف تم احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة حول المنسوب اليه .