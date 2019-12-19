مندوبية لحليمي تؤكد ارتفاع إنتاج صناعة المشروبات و التبغ بالمغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حديث لها أن صناعة المشروبات و التبغ بالمغرب قد شهدا زيادة ملحوظة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

وذكرت المندوبية في مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن تقدير الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية يشير إلى تسجيل انخفاض، نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات”.

و في الوقت الذي شهد فيه قطاع البناء بالمغرب استقرارا ملحوظا ، تم تسجيل زيادة في إنتاج صناعة المشروبات و صناعة منتجات التبغ بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2019.