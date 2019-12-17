ايكو يخلق الحدث بـ “فيديو” جديد

هبة بريس : نجلاء مزيان

انتشر للفنان الكوميدي المغربي “ايكو ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت تقشعر له الأبدان ـ حسب معجبيه ـ

وأثار ” الفيديو ” استحسان كثير من المتتبعين وحتى المنتقدين حيث جاءت تعليقاتهم تصب في رافد ” الاعجاب ” بصوت “ايكو ” مطالبين منه ان يسترسل في تنزيل فيديوهات أكثر

وفي الوقت الذي ابدى البعض اعجابهم بصوت ” ايكو ” تساءل البعض الاخر ان كان هذا الخروج إشارة من ” ايكو ” لجمهوره تفيد قرب تركه الكوميديا .

الى ذلك ، يعرف انه ليست المرة الأولى التي يطل فيها ايكو على المغاربة بفيديوهات دينية خصوصا في رمضان وفي الأعياد الدينية .