جثة حلاق على الشاطئ الصخري بالجديدة تستنفر السلطات الأمنية والمحلية

الجديدة – أحمد مصباح

استفاقت عاصمة دكالة، اليوم الاثنين، أول أيام الأسبوع، على وقع نازلة العثور على جثة ملقاة على الشاطئ الصخري، قبالة “القصر الحمر”، ما استنفر السلطات الأمنية والمحلية، ممثلة في الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الأولى، وتقنيي المصلحة العلمية ومسرح الجريمة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، وكذا، السلطة المحلية، في شخص قائد الملحقة الإدارية الأولى، وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين.

هذا، و وانتقل المتدخلون لتوهم إلى مسرح النازلة، حيث أجرتت الضابطة القضائية، بحضور ممثل السلطة المحلية، المعاينات والتحريات الميدانية، التي مكنت من تحديد هوية القتيل؛ ويتعلق الأمر بحلاق عازب، يبلغ من العمر 46 سنة، وكان مرتديا ملابسه، باستثناء قدميه اللتين كانتا حافيتين، وعلى وجه أثار جرح.

وكان الضحية شوهد آخر مرة، في حدود الساعة التاسعة من ليلة أمس الأحد، في محل عمله الكائن بأحد شوارع المدينة. إلى ذلك، انتدب المتدخلون سيارة إسعاف، أقلت جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، الذي من شأن نتائجه تحديد سبب الوفاة، الذي يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما فيها السقوط العرضي على الشاطئ الصخري، وكذا، جريمة الدم.

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