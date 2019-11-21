وجدة.. تهميش وإقصاء فناني جهة الشرق محور لقاء تواصلي

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت كل من المندوبية الجهوية المهنية لمبدعي الاغنية بالشرق والنقابة المغربية لمهنيي الدراما بإقليم وجدة و المندوبية الجهوية للنقابة المستقلة للفنانين والموسيقيين بالشرق بعد زوال اليوم الخميس 21 نونبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، لقاء تواصلي مع الفنانين والفنانات بالمنطقة الشرقية لحل ومناقشة لما وصل إليه الوضع الفني والثقافي من انحطاط تحت شعار “لا لتهميش فناني المنطقة الشرقي، يد واحدة، مستقبل واحد”.

وتضمن جدول أعمال اللقاء التواصلي حول عدة نقط أهمها :

1- وضعية الثقافة بجهة الشرق و خاصة مدى إستفادة الفنان المحلي من فعاليات برامج الثقافة بخصوص تتويج مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية.

2- وضعية المهرجانات الحالية و الأزمات المالية التي تخنقها و إنعكاسها على الفنان المحلي والنسيج الثقافي والاقتصادي للمدينة.

3- دعم المبادرات الفنية الهادفة و توفير إمكانيات مالية محفزة وداعمة للفنان و الجمعيات الفنية المحلية.

4 – حث الشركات الوطنية على أحقية جهة الشرق في الإستفادة من ثرواة البلاد و دعم الثقافة و الفن من طرف كبرى الشركات (إتصالات المغرب، المكتب الشريفي للفوسفط، CDG، الخطوط الملكية المغربية…) خاصة وأن الرقعة الترابية لجهة الشرق مهمة ومتنوعة وتميز عاصمة جهة الشرق بكونها منطقة حدودية وبوابة إفريقية ومغاربية وعربية فضلا عن إطلالتها على جنوب أورپا.

5 – تنظيم مناسبات كبرى تمكننا من تسويق الجهة ترابيا وفنيا واقتصاديا وسياحيا و كذا تنشيط المؤسسات الثقافية وتأثيث فضاءاتها التاريخية بتظاهرات قيمة ومندمجة بمشاركة وازنة للفنان المحلي.

6 – حث الوكالات التي تفوز بصفقات تنظيم المناسبات على الإشتغال و التنسيق مع الفنان المحلي في شخص النقابات الفنية المحلية والإقليمية و الجمعيات و الهيئات المؤسساتية وفعاليات المجتمع المدني بشكل تشاركي وفق المقتضيات الدستورية والقانونية والأعراف الفنية والمبادئ الأخلاقية التي تؤطر المجال الفني.

7- صياغة ميثاق شرف منظم للعلاقة والتواصل بين مكونات الهيئات المخاطبة والإدارة يخول لنا الاستناد إلى معالم موضوعية تؤطر العلاقة بين الفنان المحلي ومجالات المشاركة كما تؤسس لتوطين وترسيخ ممارسة ديمقراطية نموذجية وفعالة.

8 فتح نقاش موضوعي حول إدارة المسرح وباقي المرافق الثقافية العمومية خاصة فيما يتعلق بطبيعة التواصل مع الفنان والمثقف وضرورة تسهيل المساطر وتقريب المؤسسات الثقافية وخدماتها من المرتفقين.

وفي ختام اللقاء، دعت النقابات الثلاث السلطات والمهتمة بالشأن الثقافي بجهة الشرق الى إعطاء أولوية للفنان بالمنطقة وعدم إقصائه بالمشاركة بالمهرجانات الكبرى بالجهة وأخذ بعين الاعتبار بالملف المطلبي.

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