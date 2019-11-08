الاميرة لالة مريم ترتدي حقيبة حنان الغزواني

القسم الفني _ هبة بريس

شاركت المصممة المغربية حنان الغزواني في أسبوع الموضة بالعاصمة اللبنانية، الذي نظمه مؤسسة «ليبس مناجمانت» للمصمم العالمي اللبناني جوني فضل الله، برواق ضم حقائب اليد والأكسسوارات «نورا» مستوحاة من الفيسفساء بألوان وإبداع جمالي فني يواكب الموضة العصرية.

وأكدت الغزواني أن معرض الموضة بالعاصمة اللبنانية، الذي حضر فعالياته سفير المغرب بلبنان امحمد كرين وشخصيات من عالم الفن والثقافة، يشكل فرصة لعرض منتوج مغربي أصيل عبارة عن حقائب يدوية مستوحاة من الفسيفساء كموروث قديم يبرز مهارات وإبداعات الصانع المغربي، مبرزة أن الصناعة التقليدية المغربية فرضت نفسها في عالم الموضة والأزياء عبر العالم.

و تمكنت حنان الغزواني، الهولندية من أصل مغربي، التي تريد من من خلال ابتكار أشكال هندسية متفردة أضفت على فن الفسيفساء بمشاربه المتوسطية وعمقه التاريخي، رونقا خاصا وجمالية متميزة، أن تنحت اسمها بين الجالية المغربية المقيمة في الأراضي المنخفظة وتنقل صورة ايجابية عن المغرب وتمثل جيلا بأكمله من المغاربة في المهجر أحسن تمثيل.

واعترت الغزواني أن مشاركتها في المعرض تعتبر فرصة لإطلاع عشاق الموضة على مميزات الفن التقليدي المغربي، والتعريف بالصناعة اليدوية المغربية التي وظفت فيها المواد الجلدية الطبيعية والتي تزيد منتجاتها جاذبية وجمالية تسر الناظرين، مشيرة إلى أن محطة بيروت تشكل قيمة مضافة لمسيرتها الفنية المتواصلة للتعريف بالموروث الثقافي الأصيل.

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