وزارة الداخلية: خلية “طماريس” كانت تحضر عبوات متفجرة وسموم خطيرة

هبة بريس ـ الرباط

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، معطيات جديدة حول ملف الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش” التي تم القبض على أعضاءها الأسبوع الماضي، بكل من ضواحي مدن الدار البيضاء، ووازان، والشاون

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان “الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ”داعش” من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 25/10/2019، اثتبت أنها عبارة عن مستحضرات كيماوية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة، وكذا في تحضير سموم قاتلة ذات تأثيرات خطيرة على الإنسان والبيئة.

واشارت ذات الجهة ان نفس الخبرة العلمية اثبتت أن الأسلحة النارية التي تم حجزها لدى عناصر هذه الخلية هي أسلحة في حالة جيدة وصالحة للاستعمال. كما خلصت نتائج الخبرة أن باقي المواد الإلكترونية هي مكونات تستخدم كمصادر لتوليد الطاقة ولمضاعفة قوة الانفجار.

واشارت وزارة الداخلية ان الأبحاث لازالت جارية مع المشتبه فيهم في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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