صديق سعد المجرد يهاجم ليلى البراق

ربيع بلهواري _ هبة بريس

هاجم الموزع المغربي محمد نبال الفنانة ليلى البراق بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها بسبب إقصائها من برنامج “ذافويس”،واعلانها اعتزالها الفن،وكدا انهيارها بالبكاء أثناء استضافتها بأحد البرامج التلفزيونية.

وقال صديق سعد المجرد المقرب في تدوينة عبر “إنستغرام” قائلا:” أ باراكا من البكاء راه ماحدك كاتزيد تبكي راه غير كاضحك عليك الناس وكاطيح من قيمتك”.

واضاف قائلا:”شعب بكاي لي تحشات ليه انوض اعاود يجمع الوقفة وايشوف حاجة اخرى مشي نهاية العالم دايما دموع”.

وكانت الفنانة ليلى البراق قد فشلت في إقناع أعضاء لجنة “ذا فويس” في الاستمرار في منافسات البرنامج، ،كما أنها اتهمت الفنانة سميرة سعيد بالتنكر لها.

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