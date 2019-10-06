اسبانيا..ضبط 3 اطنان من المخدرات في مطاردة هوليودية قرب سبتة

هبة بريس - وكالات

نفذ الحرس المدني الإسباني عملية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل بلدة ميخاس (إقليم مالقة) حيث تم اعتقال 4 أشخاص وحجز أكثر من 80 رزمة حشيش سقطت في البحر.

وحسب بلاغ للحرس المدني الإسباني، فإن العملية جرت صباح اليوم الأحد ، عندما كانت سفينة تابعة للخدمة البحرية الإقليمية في سبتة المحتلة تطارد قاربًا سريعا يشتبه في نقله للمخدرات و على متنه 4 أشخاص.

وقال البلاغ ذاته، أنه أثناء المطاردة ، اصطدما القاربين ، وسقط الحراس المدنيون الثلاثة في الماء ، وتحول قارب الحرس المدني الرسمي دون مراقبة ما يترتب على ذلك من خطر على الحراس الذين سقطوا في المياه جراء هذا الاصطدام.

وأشار المصدر ذاته، أن طاقم المروحية التابعة لوحدة ملقة الجوية، طلب عند إدراك الخطر الوشيك الذي يتعرض له عناصر الحرس المدني، من المهربين أن يدعموهم بالمخاطبة العامة، والقيام بإنقاذهم و أبلغوهم أن عدم إنقاذ الغرقى يعاقبه القانون بأحكام أشد قساوة من تجارة المخدرات.

وأضاف بلاغ الحرس المدني، “ألقي القبض على ركاب القارب الأربعة بتهمة الاتجار بالمخدرات، في حين تم حجز أكثر من 80 حزمة من الحشيش التي سقطت في البحر، بوزن تقريبي وصل لأكثر من 3000 كيلوغرام.

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