انفراد: امن مراكش يدخل على خط الاهانة التي تعرض لها “ادريس” من طرف مراهقين (فيديو)

ضاهر محمد _ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان عناصر الامن بالدائرة الرابعة قامت قبل قليل باقتياد الرجل المراكشي الذي تعرض للاهانة من طرف مستخدمين باحد الفنادق المصنفة بمنطقة ليڤيرناج بالحي الشتوي، من اجل الاستماع الى اقواله في محضر قانوني حولة واقعة التشهير به فيما اصبح يعرف اعلاميا بفيديو (قاليك الحاج….)

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” تداولوا على نطاق واسع فيديو من أحد أحياء مدينة مراكش الراقية يُظهر احتقار مراهق لشخص مُحتاج، حيث قام بالاستهزاء منه بعد أن أوهمه أنه سيتلقى مبلغا ماليا قدره 1000 درهم أرسله إياه شخص يدعى “الحاج” بغرض مساعدته.

وبعد انتشار الفيديو الذي يُظهر احتقار وإهانة شخص “فقير” مُحتاج بمراكش على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق مجموعة من المتطوعين حملة تضامن واسعة لمساعدة المحتاج، حيث قامت مجموعة من الوجوه المشهورة ونشطاء المواقع التواصل الاجتماعي بزيارته وقدمت له الدعم المادي والنفسي بسبب ما لحقه من إهانة.

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