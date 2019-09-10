الحسيمة: قنينة غاز تنهي حياة 3 أشخاص من نفس العائلة

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر متطابقة ان حريقا تسبب في وفاة 3 أشخاص أمس الاثنين، ضواحي تارجيست، فيما أصيب آخر بحروق خطيرة، إثر انفجار قنينة غاز داخل منزلهم الوجود في جماعة بني ابشير.

وقالت ذات المصادر ان الامر يتعلق بطفلان (ولد وبنت) ، يبلغان من العمر خمس سنوات وثلاث سنوات، وجدهما المزداد سنة 1957 والذي كان في زيارة للعائلة ، فيما أصيب الأب بحروق متفاوتة الخطورة.

وتم نقل الطفلين بالإضافة لجدهما للمستشفى المحلي بتارجيست، حيث فارقوا الحياة داخل سيارة الإسعاف وهم في طريقهم للمستشفى ، كما تم نقل باقي أفراد العائلة المصابين للمستشفى نفسه لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد حلت بعين المكان كل من السلطة المحلية والدرك الملكي للوقوف على أسباب هذه الحادثة المأساوية، كما تم فتح بحث قضائي من قبل الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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