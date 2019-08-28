وزارة الثقافة تؤكد: “لا علاقة لنا بشروط توظيف أساتذة المسرح بالإمارات”

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نُشر بتاريخ :  2019-08-28 - 10:47
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هبة بريس

نفت وزارة الثقافة والاتصال، علاقتها بالشروط الموضوعة لتوظيف أساتذة المسرح بدولة الامارات.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنها لا تتحمل أية مسؤولية في تحديد الشروط الخاصة بتوظيف أساتذة متخصصين في المسرح والدراما بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزارة، أن شروط التشغيل الخاصة بتوظيف أساتذة متخصصين في المسرح والدراما بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحددها الجهة المشغلة في دولة الإمارات، التي وضعت شرط السن كثاني شرط من شروط الترشيح، كما هو واضح في إعلان الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

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