إخلاء طائرة ركاب رحلة البيضاء باريس .. “لارام” توضح

هبة بريس

بشكل طارئ، تم إخلاء طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت تقوم بالرحلة رقم AT 750، متوجهة من الدار البيضاء نحو باريس يوم 25 غشت.

وأفادت الشركة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه خلال هبوط الطائرة بمطار باريس أورلي، أخبرت المصالح التقنية للمطار ربان الطائرة، بانبعاث دخان، قبل أن يقرر الربان إخلاءها فورا من جميع ركابها، في إجراء إحترازي جار به العمل في مثل هذه الحالات لضمان سلامة الركاب والطاقم يضيف البلاغ.

وأكدت “لارام” في بلاغها أن ركاب الطائرة، البالغ عددهم 171، تم إجلاؤهم في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أي حادث.

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