سلطات جبل طارق تقرر الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

هبة بريس - وكالات

قررت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” التي تحتجزها منذ الرابع من تموز/يوليو. وقالت صحيفة “جبل طارق كرونيكل” اليوم الخميس (15 أغسطس 2019) إن الحكومة المحلية أعلنت أنها اتخذت القرار بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سوريا.

وكان محام لدى الادعاء العام في جبل طارق، قال في وقت سابق اليوم إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لتمديد احتجاز الناقلة. بيد أن كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق انتوني دادلي قال إنه لا يوجد أمام المحكمة طلب رسمي بهذا الشأن وبالتالي وافقت المحكمة على قرار الإفراج عن الناقلة.

وكانت السلطات احتجزت السفينة للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

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