أسرة المهداوي الصغيرة …. عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ ؟

قالت زوجة الصحافي حميد المهداوي، بشرى الخونشافي بأن تعيش مرارة أخرى رفقة ابنتها وولدها بسبب غياب أب الأسرة للمرة الثالثة على التوالي بمناسبة عيد الأضحى، بسبب قضبان السجن التي يقبع خلفها .

ونشرت الزوجة، بشرى الخونشافي، يوم أمس الإثنين، صورة رفقة يوسف وسلافة ، رافعين شعار “مامعيدينش”، في تعبير صريح عن معاناة مريرة بغياب المعيل الأول والسند المعنوي والمادي للأسرة الصغيرة.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت، شهر يونيو من السنة الماضية، على مدير موقع بديل المتوقف عن الصدور حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”.

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