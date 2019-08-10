تطوان : ادانة مغتصب ابنة اخته ب6 سنوات سجنا نافذا

هبة بريس _ اس. بويعقوبي

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بإدانة رجل في الخمسينيات من عمره، بـ 6 سنوات سجنا نافذا، بتهمة اغتصاب ابنة أخته القاصر بضواحي مدينة وزان.

وكانت والدة الضحية قد توجهت إلى المصالح الأمنية لوضع شكاية في الواقعة، حيث استمعت بموجبها عناصر الضابطة القضائية، إلى المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه، حيث سبق وسجن خمس سنوات بنفس التهمة وهي الاغتصاب.

وتعود فصول القضية إلى عيد الفطر الماضي، عندما تم توقيف المدان بمحاولة اغتصاب ابنة أخته بعدما انفرد بها وحيدة داخل بيت جدتها.

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